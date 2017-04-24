مسؤول فلسطيني: 1500 معتقل فلسطيني يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن .

رام الله 24 أبريل 2017 ( وال ) - قال مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين إن مصلحة السجون الإسرائيلية لم تبدأ أي مفاوضات مع ما يقرب من 1500 معتقل في سجونها يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي. وونقلت وكال " رويترز " عن قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن "مصلحة السجون لم تكتف بعدم فتح حوار مع الأسرى المضربين عن الطعام وإنما تقوم بتهديد الأسرى غير المضربين عن الطعام لمنعهم من الدخول فيه." وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن حوالي 6500 معتقل فلسطيني موزعون على 22 سجنا ومركز توقيف من بينهم 300 طفل و62 معتقلة يخوض منهم 1500 إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثمن للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم. ويطالب المضربون عن الطعام بتحسين الرعاية الطبية وإطلاق سراح السجناء المعوقين أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وإتاحة مشاهدة المزيد من القنوات التلفزيونية وتوفير مزيد من الاتصالات الهاتفية مع الأقارب وزيادة عدد زيارات العائلات. ( وال )