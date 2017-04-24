صيانة ولحام خط خروج مضخة الإطفاء الكهربائية بمستودع سبها النفطي .

سبها 24 أبريل 2017 ( وال ) - تم اليوم الاثنين الانتهاء من صيانة خط الخروج لمضخة الإطفاء الكهربائية الرئيسية بمستودع سبها النفطي من قبل وحدة صيانة معدات الإطفاء بالمستودع والتابعة لمنسقية الصحة والسلامة المهنية سبها. وأوضحت مصادر شركة البريقة لتسويق النفط أنه تم خلال عملية الصيانة فك الجزء المتهالك ونقله الى ورشة الصيانة بالمستودع حيث اجريت عليه علميات اللحام والاختبار بورشة الصيانة ، وتم ارجاعه وتركيبه فيما تمت صيانة عمليات التسريب نظراً لتأخر صيانة شبكة الإطفاء الرئيسية بالمستودع والتي تحتاج إلى صيانة نظراً لتهالكها. ( وال )