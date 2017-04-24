مهرجان المسرح المدرسي ينطلق في بنغازي .

بنغازي 24 أبريل 2017 ( وال ) - بدأت أمس الأحد ببلدية بنغازى فاعليات المهرجان السنوى للمسرح المدرسى ، حيث انطلقت فاعليات اليوم الأول للمهرجان بعرض مسرحية "الأميرات السبعة" التي تم تقديمها من قبل طالبات مدرسة البيان والتبيان. وحضرحفل إنطلاق فاعليات المهرجان نخبة من الفنانين المسرحيين ومسؤول قطاع التربية والتعليم في مدينة بنغازي ورئيس مكتب النشاط المدرسي ومدير التعليم التشاركي وعدد من أولياء الأمور. وسيتم خلال ايام المهرجان تقديم عدة عروض مسرحية من مدارس بمدينة بنغازي وفق الجدول الذي أعده مكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم ببنغازي . (وال بنغازى)