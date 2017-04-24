بلدية بنغازى تسعى لإستكمال مشاريعها المعطلة .

بنغازي 26 أبريل 2017 ( وال ) - عقد يوم أمس الأحد إجتماع بمقر بلدية بنغازي ضم عميد البلدية السيد عبدالرحمن العبار ومدير جهازالمرافق والإسكان بالبلدية السيد مصطفى بوزغيبة والمدير التنفيذي للشركة الصينية القائمة على تنفيذ المشروعات السكنية بالبلدية وذلك ضمن سعي بلدية بنغازى لبث الحياة المعمارية داخل البلدية وإستكمال المشاريع المتوقفة منذ عام 2011 . وتم خلال الأجتماع دعوة الشركة الصينية إلى ضرورة استئناف عملها واستكمال مشاريعها المتوقفة ، حيث تم في هذا الخصوص التعهد للشركة بالعمل على تذليل الصعاب وإزالة العراقيل التي تحول دون استكمال الشركة لمشاريعها . ( وال بنغازى )