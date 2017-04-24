الاحتفال بتخريج دفعة جديدة بقسم اللغة الإنجليزيّة .الإثنين ، 24-04-2017 - 16:45:00

بنغازي 24 أبريل 2017 (وال) أقيم صباح أمس الأحد بكلية التربية بجامعة بنغازي احتفالية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلبة قسم اللغة الأنجليزية. وحضر الاحتفالية عميد كلية التربية الدكتور " ميكائيل الرفادي " ومسجل الكلية " مهدي الجيار" ورئيس قسم اللغة الإنجليزية الدكتور " محمد الحداد " ، ورئيس قسم اللغة العربية الدكتور " أحمد اسحيم " إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام العلمية بالكلية وأعضاء هيأة التدريس والعاملين وطلبة الكلية وأولياء أمور الخريجين. ...( وال - بنغازي )...

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