وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني يتفقد مستشفى ترهونة العام ومشروع العيادات المجمعة .

ترهونة 24 ابريل 2017( وال )- قام وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني الدكتور " عمر بشير الطاهر" بزيارة تفقدية لمستشفى ترهونة العام ومشروع العيادات المجمعة وبعض المرافق الصحية بالمدينة اطلع خلالها على سير العمل بهذا المرفق وما يقدمه من خدمات للمواطنين. واطلع الوزير خلال جولته التي رافقه فيها عميد بلدية ترهونة " عياد البي " ومشرف قطاع الصحة بالمجلس البلدي " سالم كشكر " على الاحتياجات الضرورية التي تعاني منها اغلب المرافق الصحية والعيادات المجمعة من نقص في المعدات والأدوية . وأفادت مصادر بالمجلس البلدي ترهونة وكالة الأنباء الليبية أن زيارة وزير الصحة للمرافق الصحية بالمدينة تهدف إلى معرفة الاحتياجات الضرورية والأولية لهذه المرافق لاستئناف نشاطها وتقديم خدماتها الصحية لأهالي المدينة . وأكدت المصادر أن الوزير اثني خلال زيارته على جهود القائمين على مستشفى ترهونة العام والمرافق الصحية الأخرى من عناصر طبية و طبية مساعدة و إدارية لحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية رغم قلة الإمكانيات . ...( وال ) ...