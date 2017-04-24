وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يتفقد معبر رأس اجدير الحدودي .



راس اجدير 24 ابريل 2017 (وال) - قام وكيل وزارة الداخلية بحكومة

الوفاق الوطني عقيد \" عبد السلام عاشور \" بزيارة تفقدية رفقة مدير إدارة

المنافذ بالوزارة لمنفذ رأس اجدير الحدودي للاطلاع على سير العمل بكافة

مرافقه والوقوف على بعض المشاكل المعرقلة للعمل الامني بالمنفذ وايجاد

الحلول المناسبة لها.

وعقد وكيل الوزارة عقب هذه الجولة اجتماعا بمقر مديرية امن المنفذ

برؤساء كافة الاجهزة الامنية العاملة بالمنفذ .

وأوضح مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية ـ في تصريح لوكالة الانباء

الليبية ـ أن الاجتماع تناول الصعوبات التي تواجه أعضاء الأجهزة الأمنية

والاحتياجات المطلوبة في اداء عملهم .

وأكد أن السيد وكيل وزارة الداخلية وعد بالعمل على وضع الحلول

اللازمة لإنجاح العمل الأمني بالمنفذ .

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