وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يتفقد معبر رأس اجدير الحدودي .
الإثنين ، 24- 04- 2017 - 16:35:00
\n راس اجدير 24 ابريل 2017 (وال) - قام وكيل وزارة الداخلية بحكومة \nالوفاق الوطني عقيد \" عبد السلام عاشور \" بزيارة تفقدية رفقة مدير إدارة \nالمنافذ بالوزارة لمنفذ رأس اجدير الحدودي للاطلاع على سير العمل بكافة \nمرافقه والوقوف على بعض المشاكل المعرقلة للعمل الامني بالمنفذ وايجاد \nالحلول المناسبة لها. \n وعقد وكيل الوزارة عقب هذه الجولة اجتماعا بمقر مديرية امن المنفذ \nبرؤساء كافة الاجهزة الامنية العاملة بالمنفذ .\n وأوضح مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية ـ في تصريح لوكالة الانباء\nالليبية ـ أن الاجتماع تناول الصعوبات التي تواجه أعضاء الأجهزة الأمنية \nوالاحتياجات المطلوبة في اداء عملهم .\n وأكد أن السيد وكيل وزارة الداخلية وعد بالعمل على وضع الحلول \nاللازمة لإنجاح العمل الأمني بالمنفذ . \n ..(وال)..