عميد بلدية سرت وعدد من أعيان قبائل المدينة يبحثون مع وكيل جامعة سرت استئناف الدراسة .



سرت 24 ابريل 2017 ( وال) - بحث عميد بلدية سرت \" مختار المعداني \" وعدد

من أعيان القبائل بالمدينة مع وكيل جامعة سرت للشؤون العلمية والمسجل

العام وإدارة المشروعات بالجامعة ملف استئناف الدراسة بكليات جامعة سرت.

وقال عميد البلدية في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة إن

اللقاء ناقش عدد من الموضوعات التي تتعلق بعودة استئناف الدراسة بجامعة

سرت بكليات النظام الفصلي في موعدها نهاية شهر ابريل الجاري بعد توقف

قرابة عاميين إضافة إلى مناقشة الوضع الأمني بالجامعة.

كما ناقش \" المعداني \" مع مسؤولي جامعة سرت العراقيل والمشاكل التي تواجه

الجامعة من جميع النواحي مؤكدا على ضرورة الإسراع في استكمال الصيانة

لكليات الزراعة والاقتصاد والتربية والهندسة والقانون والعلوم التي تدرس

الطلاب بالنظام الفصلي .

كما تناول اللقاء البحث في العراقيل التي تواجه الدراسة بالكليات الطبية

\" الطب البشرى وطب الأسنان والتمريض \" وكلية التقنية الطبية التي تعانى

من نقص أعضاء هيئة التدريس للسنوات الدراسية الأولى والتي من المحتمل أن

تبدأ الدراسة فيها خلال شهر سبتمبر المقبل بالنظام السنوي.



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