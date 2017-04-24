عميد بلدية سرت وعدد من أعيان قبائل المدينة يبحثون مع وكيل جامعة سرت استئناف الدراسة .
الإثنين ، 24- 04- 2017 - 16:07:00
\nسرت 24 ابريل 2017 ( وال) - بحث عميد بلدية سرت \" مختار المعداني \" وعدد \nمن أعيان القبائل بالمدينة مع وكيل جامعة سرت للشؤون العلمية والمسجل \nالعام وإدارة المشروعات بالجامعة ملف استئناف الدراسة بكليات جامعة سرت.\nوقال عميد البلدية في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة إن \nاللقاء ناقش عدد من الموضوعات التي تتعلق بعودة استئناف الدراسة بجامعة \nسرت بكليات النظام الفصلي في موعدها نهاية شهر ابريل الجاري بعد توقف \nقرابة عاميين إضافة إلى مناقشة الوضع الأمني بالجامعة.\nكما ناقش \" المعداني \" مع مسؤولي جامعة سرت العراقيل والمشاكل التي تواجه\nالجامعة من جميع النواحي مؤكدا على ضرورة الإسراع في استكمال الصيانة \nلكليات الزراعة والاقتصاد والتربية والهندسة والقانون والعلوم التي تدرس\nالطلاب بالنظام الفصلي .\nكما تناول اللقاء البحث في العراقيل التي تواجه الدراسة بالكليات الطبية \n\" الطب البشرى وطب الأسنان والتمريض \" وكلية التقنية الطبية التي تعانى \nمن نقص أعضاء هيئة التدريس للسنوات الدراسية الأولى والتي من المحتمل أن \nتبدأ الدراسة فيها خلال شهر سبتمبر المقبل بالنظام السنوي.\n \n ...( وال - سرت ) ...