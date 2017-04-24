مركز تأهيل أطفال التوحد بمدينة الخمس يبحث إقامة دورات تأهيلية للأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس.الإثنين ، 24-04-2017 - 15:54:00

الخمس 24 أبريل2017 ( وال) - خصص الاجتماع الذي عقده أعضاء المجلس البلدي الخمس ومسؤول مكتب التعليم و مديرة مركز تأهيل أطفال التوحد بالمدينة صباح اليوم الاثنين لمناقشة وضع آلية لإقامة دورات تدريبية و تأهيلية للأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس. وأفادت مصادر بالبلدية وكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع الذي عقد بمقر مركز تأهيل أطفال التوحد الخمس ناقش العراقيل و المشاكل التي تواجه المركز و سبل إيجاد حلول لها عن طريق التنسيق بين المجلس البلدي و قطاع التعليم بالبلدية . كما تناول الاجتماع التأكيد على قيام الأخصائيين الاجتماعيين بدورهم في متابعة و اكتشاف حالات التوحد بين الطلاب داخل المدارس . ...( وال ) ...

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