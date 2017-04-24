ادارة مستشفى بن سينا التعليمى بسرت تدعو كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة للالتحاق بالعمل .
الإثنين ، 24- 04- 2017 - 15:45:00
\n سرت 24 ابريل 2017( وال )- دعت ادارة مستشفى بن سينا التعليمى بسرت\nكافة العناصر الطبية من الاطباء الاخصائيين والاطباء العامين والعناصر \nالطبية المساعدة من التمريض وفنيى التحاليل الطبية والمختبرات والعلاج \nالطبيعى والعمليات والاداريين بالمستشفى للالتحاق بالعمل والتواجد \nبالمستشفى الذى عاد للعمل مجددا لتقديم خدماته الطبية لاهالى سرت \nوضواحيها .\n وقال مدير عام مستشفى بن سينا التعليمى الدكتور \"محمد السريتى لمراسل \nوكالة الانباء الليبية بسرت إن هذا الاعلان عبر وسائل الاعلام يعتبر دعوة\nلكافة الاطباء والتمريض والفنييين والموظفيين بضرورة الالتحاق بعملهم وان\nادارة المستشفى سوف تقوم باتخاد كافة الاجراءات\n الادارية والقانونية حيال المتغيبين بدون مبرر .\n \n ... ( وال- سرت )...