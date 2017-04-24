ادارة مستشفى بن سينا التعليمى بسرت تدعو كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة للالتحاق بالعمل .



سرت 24 ابريل 2017( وال )- دعت ادارة مستشفى بن سينا التعليمى بسرت

كافة العناصر الطبية من الاطباء الاخصائيين والاطباء العامين والعناصر

الطبية المساعدة من التمريض وفنيى التحاليل الطبية والمختبرات والعلاج

الطبيعى والعمليات والاداريين بالمستشفى للالتحاق بالعمل والتواجد

بالمستشفى الذى عاد للعمل مجددا لتقديم خدماته الطبية لاهالى سرت

وضواحيها .

وقال مدير عام مستشفى بن سينا التعليمى الدكتور \"محمد السريتى لمراسل

وكالة الانباء الليبية بسرت إن هذا الاعلان عبر وسائل الاعلام يعتبر دعوة

لكافة الاطباء والتمريض والفنييين والموظفيين بضرورة الالتحاق بعملهم وان

ادارة المستشفى سوف تقوم باتخاد كافة الاجراءات

الادارية والقانونية حيال المتغيبين بدون مبرر .



... ( وال- سرت )...