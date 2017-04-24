\" معيتيق \" يبحث مع رئيس جامعة مصراته المشاكل التي تمر بها الجامعة .



طرابلس 24 أبريل 2017 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" أحمد معيتيق\" اليوم الإثنين، مع رئيس جامعة مصراته

\"الطاهر البجقي\"، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، المشاكل التي تمر

بها العملية التعليمية، والحلول الممكن اتخاذها في ظل الظروف الراهنة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على

أهمية دور الجامعة الريادي لخلق البيئة المناسبة للطلبة لتكون الجامعة

المرآة التي تعكس تماسك المؤسسة العلمية وبناء الكوادر الوطنية للتواصل

مع المؤسسات التعليمية الدولية.

كما تم التأكيد على قدرة الجامعة من خلال المراكز البحثية والاستشارية

والثقافية والاجتماعية على المساعدة والنهوض بالقدرات البشرية من خلال

إتاحة الفرص للعمل المؤسسي وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار للنهوض

بالمجتمع.





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