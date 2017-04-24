\" معيتيق \" يبحث مع رئيس جامعة مصراته المشاكل التي تمر بها الجامعة .
الإثنين ، 24- 04- 2017 - 15:37:00
\n طرابلس 24 أبريل 2017 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" أحمد معيتيق\" اليوم الإثنين، مع رئيس جامعة مصراته \n\"الطاهر البجقي\"، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، المشاكل التي تمر\nبها العملية التعليمية، والحلول الممكن اتخاذها في ظل الظروف الراهنة. \n وتم التأكيد خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على \nأهمية دور الجامعة الريادي لخلق البيئة المناسبة للطلبة لتكون الجامعة \nالمرآة التي تعكس تماسك المؤسسة العلمية وبناء الكوادر الوطنية للتواصل \nمع المؤسسات التعليمية الدولية. \nكما تم التأكيد على قدرة الجامعة من خلال المراكز البحثية والاستشارية \nوالثقافية والاجتماعية على المساعدة والنهوض بالقدرات البشرية من خلال \nإتاحة الفرص للعمل المؤسسي وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار للنهوض \nبالمجتمع.\n \n \n ....( وال )....