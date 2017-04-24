فريق من إعلاميي إذاعة صبراته FM يزور دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بطرابلس .

صبراته 24 أبريل2017 ( وال) - زار وفد من الإعلاميين والإذاعيين من إذاعة صبراتة FM اليومين الماضيين دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بالعاصمة طرابلس. وتم خلال الزيارة تسليم إدارة دار الوفاء كمية من المواد الغذائية ومواد التنظيف وبعض المستلزمات الأخرى التي تبرع بها المتابعين والمستمعين لبرنامج " حوش العيلة " الذي يبث عبر اثر إذاعة صبراتة FM لدعم دار الوفاء وتوفير بعض الاحتياجات لنزلائها . وكان من ضمن الوفد عدد من المهتمين والمستمعين للبرنامج بالإضافة لممثلين عن إدارة العلاقات العامة والإعلام المحلي بالمجلس البلدي صبراتة. ...( وال ) ...