مقتل خمسة مهاجرين على الاقل في غرق قارب قبالة جزيرة "ليسفوس" اليونانية .

أثينا 24 ابريل 2017 ( وال ) - ذكرت وكالة الأنباء اليونانية إن خمسة أشخاص على الاقل لقوا حتفهم في غرق قارب يقل مهاجرين ولاجئين قبالة جزيرة " ليسفوس " اليونانية بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين إلى اليونان عبر بحر إيجة . وقالت الوكالة أن سفينة لحرس الحدود الاوربية "فرونتيكس" انتشلت الجثث الخمسة صباح اليوم الاثنين كما تمكنت من إنقاذ سيدة كانت في عرض البحر . واضافت انه لم تتوفر معلومات إضافية حول اعداد ركاب القارب او المفقودين ، مشيرة إلى ان القارب انطلق من السواحل التركية متوجها إلى جزيرة " ليسفوس " القريبة . وكانت فرق خفر السواحل التركية أوقفت الليلة الماضية 60 مهاجرا قبالة سواحل ولاية " إزمير " غربي البلاد خلال محاولتهم العبور إلى اليونان بطريقة غير قانونية عبر بحر إيجه. ...( وال )...