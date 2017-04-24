" موغيريني " تدعو لإجراء تحقيق في حادثة استهداف البعثة الأوروبية في شرق أوكرانيا .الإثنين ، 24-04-2017 - 15:04:00

موسكو 24 أبريل 2017 (وال) -دعت المفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي " فيديريكا موغيريني , اليوم الاثنين, إلى إجراء تحقيق في حادثة استهداف البعثة الأوروبية في شرق أوكرانيا أمس , والتي أسفرت عن مقتل موظفها. ونقلت مصادر اعلامية روسية عن " موغيريني " في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي خلال زيارتها لموسكو , تاكيدها على ضرورة اتخاذ خطوات ترمي إلى وقف كامل لإطلاق النار في شرق أوكرانيا , وسحب الأسلحة الثقيلة بغية تحسين الوضع الأمني في منطقة النزاع الأوكراني . كما أكدت " موغيريني " أن العودة إلى العلاقات الجيدة بين روسيا والاتحاد الأوروبي مرتبطة بحل الأزمة الأوكرانية وتنفيذ كامل لاتفاقات مينسك . واوضحت فيما يتعلق بالوضع في سوريا , أن بروكسل وموسكو مهتمتان بوضع حد للحرب في سوريا , ودعم مستقبل سلمي وديمقراطي في هذا البلاد ، مضيفة ان مستقبل سوريا يجب أن يقرره السوريون بأنفسهم . وقالت " موغيريني " أن الانتقال السياسي المتفق عليه من قبل جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة سيؤمن مستقبل سوريا السلمي. ...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .
اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.
تواصل فعاليات التظاهرة الثقافية بالمرج .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا