" موغيريني " تدعو لإجراء تحقيق في حادثة استهداف البعثة الأوروبية في شرق أوكرانيا .

موسكو 24 أبريل 2017 (وال) -دعت المفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي " فيديريكا موغيريني , اليوم الاثنين, إلى إجراء تحقيق في حادثة استهداف البعثة الأوروبية في شرق أوكرانيا أمس , والتي أسفرت عن مقتل موظفها. ونقلت مصادر اعلامية روسية عن " موغيريني " في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي خلال زيارتها لموسكو , تاكيدها على ضرورة اتخاذ خطوات ترمي إلى وقف كامل لإطلاق النار في شرق أوكرانيا , وسحب الأسلحة الثقيلة بغية تحسين الوضع الأمني في منطقة النزاع الأوكراني . كما أكدت " موغيريني " أن العودة إلى العلاقات الجيدة بين روسيا والاتحاد الأوروبي مرتبطة بحل الأزمة الأوكرانية وتنفيذ كامل لاتفاقات مينسك . واوضحت فيما يتعلق بالوضع في سوريا , أن بروكسل وموسكو مهتمتان بوضع حد للحرب في سوريا , ودعم مستقبل سلمي وديمقراطي في هذا البلاد ، مضيفة ان مستقبل سوريا يجب أن يقرره السوريون بأنفسهم . وقالت " موغيريني " أن الانتقال السياسي المتفق عليه من قبل جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة سيؤمن مستقبل سوريا السلمي. ...( وال )...