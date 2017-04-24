البرلمان العربي يدعو الليبيين الى الجلوس على مائدة الحوار للخروج من الازمة .
الإثنين ، 24- 04- 2017 - 14:26:00
\n\n القاهرة 24 أبريل2017 ( وال) - جدد البرلمان العربي اليوم الاثنين \nدعوته لكافة أطراف النزاع في ليبيا الجلوس على مائدة الحوار للخروج من \nالأزمة التي تعاني منها البلاد . \n وقال رئيس البرلمان العربي \" مشعل السلمي \"خلال كلمة ألقاها \nأمام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني \nللبرلمان العربي , بالقاهرة \" أدعو الأطراف الليبية الجلوس على طاولة \nالحوار السياسي للوصول إلى تسوية سياسية تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا \nوسلامة أراضيها \". \n ورحب رئيس البرلمان العربي في كلمته بالجهود العربية والجهود التي \nيقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا, لحل الأزمة الليبية \n.\n ...( وال ) ...