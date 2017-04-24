البرلمان العربي يدعو الليبيين الى الجلوس على مائدة الحوار للخروج من الازمة .





القاهرة 24 أبريل2017 ( وال) - جدد البرلمان العربي اليوم الاثنين

دعوته لكافة أطراف النزاع في ليبيا الجلوس على مائدة الحوار للخروج من

الأزمة التي تعاني منها البلاد .

وقال رئيس البرلمان العربي \" مشعل السلمي \"خلال كلمة ألقاها

أمام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني

للبرلمان العربي , بالقاهرة \" أدعو الأطراف الليبية الجلوس على طاولة

الحوار السياسي للوصول إلى تسوية سياسية تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا

وسلامة أراضيها \".

ورحب رئيس البرلمان العربي في كلمته بالجهود العربية والجهود التي

يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا, لحل الأزمة الليبية

.

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