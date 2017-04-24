البرلمان العربي يعلن تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

القاهرة 24 أبريل 2017 (وال) - اعلن رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي اليوم الاثنين عن دعمه وتضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم وما يعانوه من انتهاكات عنصرية قمعية في سجون الاحتلال الإسرائيلي. و استنكر ذات المسؤول خلال كلمة ألقاها أمام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي, بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ريتشارد دكت, "الخطط الاستيطانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة, رغم قرارات الشرعية الدولية لوقفها, وخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يدين بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة". و بهذه المناسبة, طلب رئيس البرلمان من الأعضاء الوقوف دقيقة صمت "احتراما وتقديرا وتضامنا مع هؤلاء السجناء الأبطال الذين بدأوا إضرابا عن الطعام (إضراب الكرامة)", كما أعلن عن تسمية جلسة البرلمان هذه بجلسة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين. ...( وال ) ....