وزير المواصلات بحكومة الوفاق : الميزانية المخصصة للوزارة بلغت (200) مليون دينار فقط.



طرابلس 24 أبريل 2017 (وال) - كشف وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني

\"ميلاد معتوق\" بأن الميزانية المخصصة للوزارة بلغت (200) مليون دينار فقط

والقطاعات التابعة للوزارة قدرت خطتها بـ(890) مليون دينار .

وأوضح \" معتوق\" ان هناك مشاريع بدأت في التنفيذ من خلال ميزانية الطوارئ

مثل تحويل جسر (غاو) في الخمس وصيانة حفريات الطريق الساحلي ، وإزالة

الرمال من طرق عديدة في بني وليد وترهونه ، وسوكنة، ومنطقتي أم الأرانب

والمجدول وانجرفات في طريقي سناو والشريط الأخضر بمدينة سبها.

وأكد \"معتوق\" في مؤتمر صحفي عقده امس بطرابلس ان مائتي مليون دينار فقط

تم تخصيصها للمواصلات ولو تم صرف المبلغ بشكل كامل سيتم توزيعه على

المصالح والأجهزة والمراكز التابعة لديوان الوزارة .

وقال وزير المواصلات أن هناك شركات تحت إشرافنا لا تتبع الوزارة بشكل

مباشر مثل شركات النقل البحري ، والنقل الجوي ، والمقاولات ، وأن هذه

الشركات تعمل وفق قانون تجاري ،وتصرف مرتباتها من دخلها .

واضاف انه نتيجة الظروف المالية التي تمر بها هذه الشركات ،وعدم تقاضي

مرتباتهم لأكثر من عشر شهور ، تم تشكيل لجنة من قبل وزارة المالية ،للنظر

في إمكانية تخصيص مبالغ للمرتبات الى حين عودة هذه الشركات إلى الانتاج .

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