وزير المواصلات بحكومة الوفاق : الميزانية المخصصة للوزارة بلغت (200) مليون دينار فقط.
الإثنين ، 24- 04- 2017 - 13:41:00
\nطرابلس 24 أبريل 2017 (وال) - كشف وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني \n\"ميلاد معتوق\" بأن الميزانية المخصصة للوزارة بلغت (200) مليون دينار فقط\nوالقطاعات التابعة للوزارة قدرت خطتها بـ(890) مليون دينار .\nوأوضح \" معتوق\" ان هناك مشاريع بدأت في التنفيذ من خلال ميزانية الطوارئ \nمثل تحويل جسر (غاو) في الخمس وصيانة حفريات الطريق الساحلي ، وإزالة \nالرمال من طرق عديدة في بني وليد وترهونه ، وسوكنة، ومنطقتي أم الأرانب \nوالمجدول وانجرفات في طريقي سناو والشريط الأخضر بمدينة سبها. \n وأكد \"معتوق\" في مؤتمر صحفي عقده امس بطرابلس ان مائتي مليون دينار فقط \nتم تخصيصها للمواصلات ولو تم صرف المبلغ بشكل كامل سيتم توزيعه على \nالمصالح والأجهزة والمراكز التابعة لديوان الوزارة .\nوقال وزير المواصلات أن هناك شركات تحت إشرافنا لا تتبع الوزارة بشكل \nمباشر مثل شركات النقل البحري ، والنقل الجوي ، والمقاولات ، وأن هذه \nالشركات تعمل وفق قانون تجاري ،وتصرف مرتباتها من دخلها .\n واضاف انه نتيجة الظروف المالية التي تمر بها هذه الشركات ،وعدم تقاضي\nمرتباتهم لأكثر من عشر شهور ، تم تشكيل لجنة من قبل وزارة المالية ،للنظر\nفي إمكانية تخصيص مبالغ للمرتبات الى حين عودة هذه الشركات إلى الانتاج .\n..(وال)..