وصول أربع شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهو إلى سرت وضواحيها.



طرابلس 24 أبريل2017( وال) - أكد مصدر مسؤول بشركة البريقة لتسويق

النفط وصول أربع شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهو إلى مراكز البيع بسرت

وأبوهادي وجارف.

وقال المصدر إن غاز الطهو متوافر منذ فترة في المدينة، وإن سعر بيعه

بالمراكز عند الاستبدال ثلاثة دينارات.

وأشار ذات المصدر إلى أن عدد من محطات توزيع الوقود عادت إلى العمل،

بعد قيام أصحابها بإجراء عملية الصيانة العاجلة لها ، حيث تم فتح محطة

توزيع الوقود بالحي السكني الثالث ، وحي 700 وحدة سكنية ، بالإضافة إلى

المحطات التي عادت إلى العمل منذ أكثر من شهرين بمناطق الغربيات والسواوة

والزعفران والثلاثين وأبوهادي وسرت المدينة.



( وال)