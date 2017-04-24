وصول أربع شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهو إلى سرت وضواحيها.
الإثنين ، 24- 04- 2017 - 13:17:00
\n طرابلس 24 أبريل2017( وال) - أكد مصدر مسؤول بشركة البريقة لتسويق\nالنفط وصول أربع شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهو إلى مراكز البيع بسرت \nوأبوهادي وجارف.\n وقال المصدر إن غاز الطهو متوافر منذ فترة في المدينة، وإن سعر بيعه\nبالمراكز عند الاستبدال ثلاثة دينارات.\n وأشار ذات المصدر إلى أن عدد من محطات توزيع الوقود عادت إلى العمل،\nبعد قيام أصحابها بإجراء عملية الصيانة العاجلة لها ، حيث تم فتح محطة \nتوزيع الوقود بالحي السكني الثالث ، وحي 700 وحدة سكنية ، بالإضافة إلى \nالمحطات التي عادت إلى العمل منذ أكثر من شهرين بمناطق الغربيات والسواوة\nوالزعفران والثلاثين وأبوهادي وسرت المدينة.\n \n ( وال)