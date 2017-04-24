نادى القرضابية الرياضى بسبها يحتضن الملتقى العام لقدامى الرياضيين .

سبها 24 أبريل 2017 ( وال ) - احتضن نادى القرضابية الرياضى الثقافى الاجتماعى بسبها الملتقى العام لقدامى الرياضيين بسبها والذي نظمه مجلس الرياضة بسبها بالتعاون مع جمعية قدامى الرياضيين بسبها تحت شعار" دعوة للتسامح " . وشمل البرنامج العام للملتقى إلقاء عدد من المحاضرات والدروس التي أكدت على أهمية تعزيز روح التسامح وبذل الجهود لتحقيق المصالحة بين أبناء الوطن الواحد بما يسهم فى تحقيق الاستقرار والأمان للوطن والمواطن ، واقامة مباراة لكرة القدم لقدامى الرياضيين بسبها واجراء منافسات فى عدد من الالعاب الشعبية لتعريف الابناء والاحفاد بهذه الالعاب الشعبية التى كان يمارسها الاباء والاجداد . وأختتم الملتقى بتكريم عدد من الشخصيات الرياضية تقديرا وعرفانا ووفاء لما قامت به من دور بارز فى نشر وممارسة الرياضة ، وقيادة المؤسسات الرياضية بالمدينة . وقد شملت قائمة التكريم عدد من قدامى الرياضيين " حامد الشاوش، المهدي باباي ، عبدالرحمن الانصاري، حطاب محفوظ ، عثمان الصبي، عقيلة علي مسعود، أحمد عمر قضوار ، الهادي أبوسيف ، إبراهيم دخيل ، عامر منصور أحمد . ( وال - سبها )