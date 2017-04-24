اجتماع للهيئة العامة للمعلومات لوضع الية للتنسيق بين مراكز المعلومات القطاعية والإدارات الالكترونية داخل الوزارات .

طرابلس 24 أبريل2017 ( وال) - خُصص الاجتماع الموسع للهيئة العامة للمعلومات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة بقطاع المعلومات لوضع الية للتنسيق والتشابك بين مراكز المعلومات القطاعية والإدارات الالكترونية داخل الوزارات .

و تم خلال هذا الاجتماع عرض مرئي لمناقشة رؤية الهيئة العامة للمعلومات لتفعيل اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق ، وعرض المشاريع الوطنية الإستراتيجية الحيوية لقطاع المعلومات من برنامج ليبيا الالكترونية ، ومشروع شبكة ليبيا للتجارة ، ومشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية ، ومشروع بوابة ليبيا للمعلومات والخدمات الالكترونية ودورها في ربط قواعد البيانات بقاعدة البيانات الوطنية الموحدة بالهيئة .

حضر الاجتماع وكلاء وزارات العمل والتأهيل ، والحكم المحلي ، والشؤون الاجتماعية ، ومدير إدارة الهيئة العامة للمعلومات \" عبدالرؤوف البيباص \" ، ورؤساء المؤسسات والهيئات ، ومدراء مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية . وأفاد مدير إدارة الهيئة العامة للمعلومات \" عبدالرؤوف البيباص \" فى تصريح لوكالة ألانباء الليبية أن الهدف من الاجتماع هو كيفية خلق نوع من التواصل والتشابك بين هذه المراكز من حيث قدرتها على تبادل المعلومات ودعمها حتى تقوم بدورها .

وأوضح \" البيباص \" على دور مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية والإدارات المعنية في توفير المعلومات في الوقت المناسب لصناعة القرار السليم الذي يسهم في توفير الحلول التي تقلل من معاناة المواطن واستخدام التقنية لتوفير الخدمات الالكترونية والوقت والجهد والمال للنهوض ببلادنا الحبيبة .



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