الذهب يهبط وسط إقبال على المخاطرة بفعل نتائج الانتخابات الفرنسية .

بنجالور 24 ابريل 2017 ( وال) - انخفض سعر الذهب أكثر من واحد في المائة اليوم الاثنين إلى أقل مستوى في نحو أسبوعين بعد أن تصدر مرشح الوسط إيمانويل ماكرون الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية وهو ما عزز الأسهم وأثار موجة بيع للذهب الملاذ الآمن. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية أكثر من واحد في المئة إلى 1270.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 1265.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما هبط الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 1.3 في المئة إلى 1272.80 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6 في المئة إلى 17.77 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق أقل مستوى في شهر عند 17.65 دولار. ...(وال)...