انعقاد المؤتمر العلمي الأول لطلبة الدراسات العليا بجامعة سبها .

سبها 24 أبريل 2017 (وال) - انعقد بكلية العلوم الهندسية والتقنية في براك الشاطئ - جامعة سبها المؤتمر العلمي الأول لطلبة الدراسات العليا بالجامعة تحت شعار " من اجل تحسين مخرجات الدراسات العليا ". وتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على العمل البحثي للكليات والأقسام بالجامعة ومدى مواكبة الرسائل والأطروحات الجامعية للتطورات العلمية الحديثة في مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية المختلفة لتحسين مستوى مخرجات الجامعة وللنهوض بالواقع العلمي لليبيا . ويهدف المؤتمر الى تهيئة طلاب الدراسات العليا للمشاركة في المؤتمرات والندوات وطرح أكبر قدر من المواضيع والأفكار الجديدة في مجالات العلوم المختلفة وكيفية تقديم آرائهم ومناقشتها بأساليب علمية . والقيت في الملتقى الذى حضره رئيس جامعة سبها وعددا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،محاضرة علمية بعنوان " الدراسات العليا الواقع وأفاق المستقبل" . وقدمت فى المؤتمر الذي اقيم في اليومين الماضيين ، العديد من الورقات البحثية تناولت " العلوم الإنسانية والاجتماعية،العلوم الأساسية والتطبيقية، بالاضافة الى العلوم الصحية . ..(وال)..