وزير المواصلات لحكومة الوفاق الوطني يلتقي بعضو مجلس النواب عن دائرة إجدابيا .

طرابلس 24 أبريل2017 ( وال) - التقى وزير المواصلات لحكومة الوفاق الوطني المهندس " ميلاد محمد معتوق " بديوان الوزارة بمدينة طرابلس بعضو مجلس النواب عن دائرة إجدابيا " مصطفى بوبقوشة " بحضور كل من المهندس " ادريس الشاردة " و" أحمد صكلول " . وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات التى تخدم مدينة إجدابيا ، من بينها إمكانية تفعيل بعض المطارات النفطية في منطقة إجدابيا مثل مطار ميناء الزويتينة ، والبريقة ، وذلك بعد التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لغرض تسيير رحلات تجارية . كما تطرق اللقاء إلى الوقوف على آخر مستجدات مشروع دراسة وتصميم مطار إجدابيا الدولي وما هو برنامج وزارة المواصلات بخصوص صيانة بعض الطرق الرئيسية بالمنطقة . هذا وقد أعرب عضو مجلس النواب عن دائرة إجدابيا" بوبقوشة " خلال هذا اللقاء عن ارتياحه لما تبذله وزارة المواصلات من جهود على المستويات كافة وفي المناطق الليبية كافة ، مبدياً دعم منطقة إجدابيا اللامحدود لحكومة الوفاق الوطني ولم شمل الليبيين وتحقيق الآهداف المنشودة لثورة السابع عشر من فبراير . ( وال )