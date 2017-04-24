وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني يلتقي بعضو مجلس النواب عن دائرة إجدابيا .
الإثنين ، 24- 04- 2017 - 12:14:00
\\n \\nطرابلس 24 أبريل2017 ( وال) - التقى وزير المواصلات لحكومة الوفاق \\nالوطني المهندس \\\" ميلاد محمد معتوق \\\" بديوان الوزارة بمدينة طرابلس بعضو \\nمجلس النواب عن دائرة إجدابيا \\\" مصطفى بوبقوشة \\\" بحضور كل من المهندس \\\" \\nادريس الشاردة \\\" و\\\" أحمد صكلول \\\" .\\n وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات التى تخدم مدينة إجدابيا ،\\nمن بينها إمكانية تفعيل بعض المطارات النفطية في منطقة إجدابيا مثل مطار \\nميناء الزويتينة ، والبريقة ، وذلك بعد التنسيق مع المؤسسة الوطنية \\nللنفط لغرض تسيير رحلات تجارية .\\n كما تطرق اللقاء إلى الوقوف على آخر مستجدات مشروع دراسة وتصميم مطار \\nإجدابيا الدولي وما هو برنامج وزارة المواصلات بخصوص صيانة بعض الطرق \\nالرئيسية بالمنطقة .\\n هذا وقد أعرب عضو مجلس النواب عن دائرة إجدابيا\\\" بوبقوشة \\\" خلال \\nهذا اللقاء عن ارتياحه لما تبذله وزارة المواصلات من جهود على المستويات \\nكافة وفي المناطق الليبية كافة ، مبدياً دعم منطقة إجدابيا اللامحدود \\nلحكومة الوفاق الوطني ولم شمل الليبيين وتحقيق الآهداف المنشودة لثورة \\nالسابع عشر من فبراير .\\n( وال )