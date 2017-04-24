وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني يلتقي بعضو مجلس النواب عن دائرة إجدابيا .

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طرابلس 24 أبريل2017 ( وال) - التقى وزير المواصلات لحكومة الوفاق \

الوطني المهندس \\\" ميلاد محمد معتوق \\\" بديوان الوزارة بمدينة طرابلس بعضو \

مجلس النواب عن دائرة إجدابيا \\\" مصطفى بوبقوشة \\\" بحضور كل من المهندس \\\" \

ادريس الشاردة \\\" و\\\" أحمد صكلول \\\" .\

وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات التى تخدم مدينة إجدابيا ،\

من بينها إمكانية تفعيل بعض المطارات النفطية في منطقة إجدابيا مثل مطار \

ميناء الزويتينة ، والبريقة ، وذلك بعد التنسيق مع المؤسسة الوطنية \

للنفط لغرض تسيير رحلات تجارية .\

كما تطرق اللقاء إلى الوقوف على آخر مستجدات مشروع دراسة وتصميم مطار \

إجدابيا الدولي وما هو برنامج وزارة المواصلات بخصوص صيانة بعض الطرق \

الرئيسية بالمنطقة .\

هذا وقد أعرب عضو مجلس النواب عن دائرة إجدابيا\\\" بوبقوشة \\\" خلال \

هذا اللقاء عن ارتياحه لما تبذله وزارة المواصلات من جهود على المستويات \

كافة وفي المناطق الليبية كافة ، مبدياً دعم منطقة إجدابيا اللامحدود \

لحكومة الوفاق الوطني ولم شمل الليبيين وتحقيق الآهداف المنشودة لثورة \

السابع عشر من فبراير .\

( وال )