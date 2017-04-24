ادارة القطاع الخاص تعقد اجتماع مع اتحاد المصحات الليبية ومرافق القطاع الخاص الايوائية .

طرابلس 24 أبريل2017 ( وال) - عقد بطرابلس يوم أمس اجتماع موسع ضم الدكتور "عيسي العمياني" وكيل وزارة الصحة و "خالد الربيع" مدير إدارة القطاع الخاص بالوزارة مع اتحاد المصحات الليبية ومرافق القطاع الخاص الايوائية . وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في اداء مهامه الصحية ، اضافة إلى مقترحات اتحاد المصحات الخاصة بشأن المختنقات التي تعيق عملهم . وقد تم التأكيد على ضرورة تكاثف جهود القطاع الخاص مع القطاع العام من أجل تقديم مستوى خدمات صحية راقية للمواطنين . (وال)