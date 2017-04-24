دورة تدريبية فى مجال الاسعافات الأولية بفوج الجديد للكشافة والمرشدات بسبها .الإثنين ، 24-04-2017 - 12:03:00

سبها 24 ابريل 2017( وال )- نظمت إدارة الشباب والعمل التطوعى بفرع الهلال الاحمر العربى الليبى سبها دورة تدريبية فى مجال الاسعافات الأولية أستهدفت " 30 " كشافا من الجنسين بفوج الجديد للكشافة والمرشدات . وتخلل الدورة القاء العديد من المحاضرات فى الجانب النظرى فى حالات اصابات الميدان وأسس اعداد المسعف والتأهيل النفسى للمسعف إلى جانب اسعاف النزيف وأنواعه وطرق اسعافه . كما شملت الدورة على الجانب العملي في كيفية اسعاف بتر الاطراف والجروح وطرق اسعافها والعلامات الحيوية واستخدام الاربطة والضمادات ، وتطبيقات عملية ميدانية فى الجوانب التى شملتها الدورة . ( وال - سبها )

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