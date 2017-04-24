النفط يعوض بعض خسائره لكن السوق تظل تحت ضغوط .

سنغافورة 24 أبريل 2017 ( وال ) - عوضت أسعار النفط اليوم الاثنين بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي مدفوعة بتوقعات بأن تمدد أوبك اتفاق خفض الإنتاج ليسري في عام 2017 بالكامل لكن الزيادة المستمرة في أنشطة الحفر بالولايات المتحدة حدت من المكاسب. وبحلول الساعة 0649 بالتوقيت العالمي ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.64 في المئة إلى 49.84 دولار للبرميل لكنها تظل دون مستوى 50 دولارا الذي نزلت عنه يوم الجمعة. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا أو 0.67 في المئة إلى 52.31 دولار للبرميل. وهبطت أسعار النفط كثيرا الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع إمدادات الخام رغم تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين الآخرين بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني لدعم السوق. ...( وال ) ...