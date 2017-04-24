لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق تبدأ فعليا في إرسال قوافل طبية لمدن الجنوب .

طرابلس 24 أبريل 2017 ( وال ) - أعلنت لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عن البدء الفعلي في تسيير قوافل طبية متخصصة إلى المستشفيات والمرافق الصحية بمدن ومناطق الجنوب . وأفاد المهندس " فوزي أونيس " رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة بأن المدن المستهدفة من هذه القوافل هي أوباري وغات ومرزق وغدامس والجفرة ، موضحا بأن المرحلة الأولى ستكون لمدن غات ومرزق تليها باقي المناطق تباعا. وأضاف " أونيس " أن هذه القوافل تضم مجموعة من الأطباء المتخصصين، في تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والتخذير والنساء والولادة وباقي التخصصات الطبية المختلفة ، مشيرا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه وزارة الصحة من إرسال هذه القوافل، هو لسد العجز الذي تعاني منه بعض المستشفيات والمرافق الصحية بمدن الجنوب في الأطباء. وأضاف بأن مغادرة معظم الأطباء من العناصر الأجنبية الذين كانت تعتمد عليهم المستشفيات والمرافق الصحية بمدن الجنوب، سبب عجزا حادا في قيام هذه المرافق في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين، الأمر الذي استدعى وزارة الصحة بحكومة الوفاق، التدخل وإرسال هذه القوافل للقيام بمهامها في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بتلك المناطق وفي وقت لاحق علمت وكالة الانباء الليبية من مصادر بوزارة الصحة أن القوافل الطبية بدأت أمس الاحد في الوصول إلى مدن الجنوب حيث ستبدأ عملها من مدن اوبارى ، تهالا ، العوينات ، وصحراء تادارات ، بالاضافة إلى فريق طبي سيبدأ العمل من مدينة غات وبركت . ...( وال )...