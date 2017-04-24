وزير الدفاع الأمريكي بزور لافغانستان .

كابول 24 أبريل 2017 (وال) - بدأ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم الاثنين زيارة الى أفغانستان في ظل تطلع إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى صياغة استراتيجيتها تجاه هذا البلد الذي تمزقه الحرب. ومن المتوقع أن يلتقي ماتيس بالمسؤولين الأفغان والقوات الأمريكية أثناء وجوده في كابول غير أن زيارته تتزامن مع الإعلان عن استقالة نظيره الأفغاني عبد الله حبيبي ورئيس أركان الجيش الأفغاني على خلفية هجوم شنته حركة طالبان عل قاعدة للجيش في مقاطعة (بلخ) خلف أكثر من 140 جنديا أفغانيا في هجوم شنته حركة (طالبان) الأسبوع الماضي. ...( وال ) ...