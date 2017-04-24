مركزالمناهج التعليمية يبحث آلية إعداد المقررات الدراسية لسنة الثالثة لمعاهد المعلمين .



طرابلس 24 أبريل2017 ( وال) - بحث مدير مركز المناهج التعليمية

والبحوث التربوية, أمس ,الاحد خلال اجتماعه مع مؤلفي ومعدي كتب ومذكرات

معاهد المعلمين بمدرسة التقدم بطرابلس تحت شعار (من أجل إعداد معلم مبدع

)، حضر الاجتماع مدير مكتب إعداد المناهج محمد الهادي ونخبة من الاساتذة

الجامعين وخبراء المناهج ومفتشين التربويين .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المقررات الدراسية لسنة الثالثة لمعاهد

إعداد المعلمين شعبة الرياضيات واللغة العربية ووضع الأسس والمعايير التي

يتم من خلالها إعداد المقرارات وإحاطة اللجان بمهامهم المنوطة بها وتحديد

موعد لإنتهاء عمل اللجان.

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