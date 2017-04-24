مركزالمناهج التعليمية يبحث آلية إعداد المقررات الدراسية لسنة الثالثة لمعاهد المعلمين .
الإثنين ، 24- 04- 2017 - 10:55:00
\n طرابلس 24 أبريل2017 ( وال) - بحث مدير مركز المناهج التعليمية \nوالبحوث التربوية, أمس ,الاحد خلال اجتماعه مع مؤلفي ومعدي كتب ومذكرات \nمعاهد المعلمين بمدرسة التقدم بطرابلس تحت شعار (من أجل إعداد معلم مبدع \n)، حضر الاجتماع مدير مكتب إعداد المناهج محمد الهادي ونخبة من الاساتذة \nالجامعين وخبراء المناهج ومفتشين التربويين .\n وجرى خلال الاجتماع مناقشة المقررات الدراسية لسنة الثالثة لمعاهد \nإعداد المعلمين شعبة الرياضيات واللغة العربية ووضع الأسس والمعايير التي\nيتم من خلالها إعداد المقرارات وإحاطة اللجان بمهامهم المنوطة بها وتحديد\nموعد لإنتهاء عمل اللجان.\n ...( وال )....