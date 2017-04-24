نتائج رسمية تؤكد تأهل ماكرون ولوبان للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية.

باريس 24 ابريل 2017 ( وال) - فاز ممثل الوسط " إيمانويل ماكرون" و" مارين لوبان " التى تمثل اقصى اليمين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وتأهلا للجولة الثانية من الانتخابات يوم 7 مايو القادم وفقا للنتائج الرسمية التي تم نشرها في وقت سابق من اليوم الاثنين. وحصل ماكرون على 23.75 في المائة من الاصوات بينما حصلت لوبان على 21.53 في المائة من الاصوات وفقا للنتائج. وجاء فرانسوا فيون ممثل اليمين المحافظ في المركز الثالث حيث حصل على 19.91 في المائة بينما جاء جان لوك ميلانشون ممثل اليسار المتشدد في المركز الرابع حيث حصل على 19.64 في المائة. ...( وال ) ...