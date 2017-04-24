الدكثور عثمان عبد الجليل يتسلم مهام وزارة التعليم.



طرابلس 24 أبريل2017 ( وال) - أقيم بمقر وزارة التعليم بطرابلس,أمس

الأحد, , حفل لمراسم تسليم وتسلم مهام وزارة التعليم بين وزير التعليم

السابق \" الدكتور محمد العزابي \" والوزير\" الدكتور عثمان عبد الجليل \"

بحضور وكيل وزارة التعليم عادل جمعة ومديري المراكز والمصالح و الإدارات

والمكاتب والموظفين بالوزارة.

هذا وألقى وكيل وزارة التعليم عادل جمعة, كلمة أشاد فيها بدور وزير

التعليم السابق الدكتور محمد العزابي خلال فترة عمله بالوزارة, متمنياً

له التوفيق في حياته العلمية والعملية, كما هنأ جمعة الوزير عثمان عبد

الجليل على توليه مسؤولياته الجديدة,معربا عن ثقته بمسيرته الوطنية

وقدرته على الارتقاء بأداء الوزارة وجميع الجهات التابعة لها.

وبدوره ألقى \" العزابي \" كلمة بالمناسبة أعرب فيها عن شكره لكافة

المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، وأثنى عن كافة الجهود التي قدمت له

أثناء توليه مهام الوزارة من قبل مؤسسات الدولة بحكومة الوفاق الوطني.

ومن جهته شكر وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل, الوزير السابق

الدكتور محمد العزابي على جهوده طوال فترة توليه مهام الوزارة ,معرباً عن

بالغ فخره واعتزازه للعمل ضمن فريق عمل وزارة التعليم, لافتا في الوقت

ذاته الى حاجة القطاع الى التعاضد والتكاثف والدعم المتواصل من أجل

النهوض والرقي به حسب وصفه.

...( وال )...