الدكثور عثمان عبد الجليل يتسلم مهام وزارة التعليم.
الإثنين ، 24- 04- 2017 - 10:41:00
\n طرابلس 24 أبريل2017 ( وال) - أقيم بمقر وزارة التعليم بطرابلس,أمس\nالأحد, , حفل لمراسم تسليم وتسلم مهام وزارة التعليم بين وزير التعليم \nالسابق \" الدكتور محمد العزابي \" والوزير\" الدكتور عثمان عبد الجليل \" \nبحضور وكيل وزارة التعليم عادل جمعة ومديري المراكز والمصالح و الإدارات \nوالمكاتب والموظفين بالوزارة.\nهذا وألقى وكيل وزارة التعليم عادل جمعة, كلمة أشاد فيها بدور وزير \nالتعليم السابق الدكتور محمد العزابي خلال فترة عمله بالوزارة, متمنياً \nله التوفيق في حياته العلمية والعملية, كما هنأ جمعة الوزير عثمان عبد \nالجليل على توليه مسؤولياته الجديدة,معربا عن ثقته بمسيرته الوطنية \nوقدرته على الارتقاء بأداء الوزارة وجميع الجهات التابعة لها.\nوبدوره ألقى \" العزابي \" كلمة بالمناسبة أعرب فيها عن شكره لكافة \nالمعلمين والعاملين بقطاع التعليم، وأثنى عن كافة الجهود التي قدمت له \nأثناء توليه مهام الوزارة من قبل مؤسسات الدولة بحكومة الوفاق الوطني.\nومن جهته شكر وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل, الوزير السابق \nالدكتور محمد العزابي على جهوده طوال فترة توليه مهام الوزارة ,معرباً عن\nبالغ فخره واعتزازه للعمل ضمن فريق عمل وزارة التعليم, لافتا في الوقت \nذاته الى حاجة القطاع الى التعاضد والتكاثف والدعم المتواصل من أجل \nالنهوض والرقي به حسب وصفه.\n...( وال )...