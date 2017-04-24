وزير التعليم يؤكد على ضرورة تكاثف الجهود لمواجهة التحديات .



طرابلس 24 أبريل2017 ( وال) - أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق

الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل, على العمل من أجل تذليل كافة الصعاب

التي تعترض المسيرة التعليمية والرفع من مستوى الخدمات التعليمية بمختلف

مراحلها في جميع مدن ومناطق ليبيا.

وأضاف في تصريح له بمناسبة توليه لمهامه كوزير للتعليم , أنه بالتعاون

وتكاثف الجهود مع الزملاء بالقطاع سنعمل على حلحلة المختنقات التي تواجه

المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات في تأدية رسالتهم

التعليمية، وكذلك المعوقات التي تواجه أبنائنا الطلبة الدارسين في الداخل

والخارج في تحصيلهم العلمي حسب قوله .

وفي ذات السياق تابع عبد الجليل قوله بأنه سيعمل على الرفع من كفاءة

المناهج الدراسية بجميع مستوياتها ، إلى جانب تنسيق كافة الأمور

التنظيمية التي تساعد الطلاب في الحصول على مؤهلات في شتى المجالات

وتساهم في النهوض بالبلاد.

وأشار عبد الجليل إلى أن المهمة صعبة والتحديات جسام وبالأخص خلال الظروف

الصعبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة، منوها إلى أنه بالعزيمة الصلبة

والنية الصادقة سنصل لمبتغانا بعون الله.

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