وزير التعليم يؤكد على ضرورة تكاثف الجهود لمواجهة التحديات .
الإثنين ، 24- 04- 2017 - 10:36:00
\n طرابلس 24 أبريل2017 ( وال) - أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق \nالوطني الدكتور عثمان عبد الجليل, على العمل من أجل تذليل كافة الصعاب \nالتي تعترض المسيرة التعليمية والرفع من مستوى الخدمات التعليمية بمختلف \nمراحلها في جميع مدن ومناطق ليبيا.\nوأضاف في تصريح له بمناسبة توليه لمهامه كوزير للتعليم , أنه بالتعاون \nوتكاثف الجهود مع الزملاء بالقطاع سنعمل على حلحلة المختنقات التي تواجه \nالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات في تأدية رسالتهم \nالتعليمية، وكذلك المعوقات التي تواجه أبنائنا الطلبة الدارسين في الداخل\nوالخارج في تحصيلهم العلمي حسب قوله .\nوفي ذات السياق تابع عبد الجليل قوله بأنه سيعمل على الرفع من كفاءة \nالمناهج الدراسية بجميع مستوياتها ، إلى جانب تنسيق كافة الأمور \nالتنظيمية التي تساعد الطلاب في الحصول على مؤهلات في شتى المجالات \nوتساهم في النهوض بالبلاد.\nوأشار عبد الجليل إلى أن المهمة صعبة والتحديات جسام وبالأخص خلال الظروف\nالصعبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة، منوها إلى أنه بالعزيمة الصلبة \nوالنية الصادقة سنصل لمبتغانا بعون الله.\n ...( وال )...