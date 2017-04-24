احتفالية في قصر الخلد بطرابلس بمناسبة اليوم العالمي للكتاب .
الإثنين ، 24- 04- 2017 - 10:24:00
\n طرابلس 24 أبريل 2017 ( وال ) - أقامت الهيئة العامة للثقافة \nاحتفالية أمس الأحد بقصر الخلد بالعاصمة طرابلس بمناسبة اليوم العالمي \nللكتاب وحقوق المؤلف، الذي يصادف 23 أبريل من كل سنة وذلك بحضور رئيس \nاللجنة التسييرية للهيئة، وعدد من الكتاب والأدباء، وبعض المهتمين بالنشر\nوالشأن الثقافي.\n وألقى رئيس اللجنة التسييرية للهيئة كلمة، أكد فيها تقدير الهيئة \nواهتمامها بمثل هذه المناسبات بشعارها \" ثقافتنا تجمعنا\"، وتقديراً لهذا \nاليوم العالمي للكتاب نحتفي به تأكيداً منا على قيمته التاريخية الكبيرة \nفي المجتمع، وأضاف أن الهيئة العامة للثقافة تتبنى إستراتيجية عمل نحو \nدعم وتشجيع اقلام الأدباء والكتاب والدفع بهم نحو ساحات الابداع والتألق \nآخذين على عاتقنا نشر ثقافة التسامح والإخاء ونبذ العنف والخلاف والتوجه \nنحو وحدة الوطن والمصالحة الوطنية وذلك بدعمنا التام لكل المثقفين في \nليبيا الحبيبة من مختلف مدننا وقرائنا.\n وفي ختام كلمته حث رئيس الهيئة كل الأقلام الليبية لتقديم ما تجود به\nقرائحهم الأدبية لطباعتها والاحتفاء بها دعماً من الهيئة لهذه الابداعات،\nوتحملها للمسئوولية الوطنية كرعاة دائمين لإرث الأدباء والمثقفين.\n وقدم الدكتور \" جمعة الزريقي \" محاضرة حول \" الحماية القانونية \nلحقوق المؤلف وفقاً للتشريع الليبي.\n كما ألقى الشاعر \" رضا جبران \" قصيدة شعرية حول الكتاب .\n واختتمت هذه الأحتفالية بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين، و \nتقديم وتوقيع كتاب “أسطورة البحر” للكاتبة الدكتورة \" فريدة المصري\" .\n كما صاحب الاحتفالية الثقافية معرضاً لإصدارات الهيئة العامة \nللثقافة، ومعرض فني للوحات التشكيلية للفنانة ناجية إبراهيم أستادة الرسم\nالفني.\n \n \n ... ( وال ) ...