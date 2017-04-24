احتفالية في قصر الخلد بطرابلس بمناسبة اليوم العالمي للكتاب .



طرابلس 24 أبريل 2017 ( وال ) - أقامت الهيئة العامة للثقافة

احتفالية أمس الأحد بقصر الخلد بالعاصمة طرابلس بمناسبة اليوم العالمي

للكتاب وحقوق المؤلف، الذي يصادف 23 أبريل من كل سنة وذلك بحضور رئيس

اللجنة التسييرية للهيئة، وعدد من الكتاب والأدباء، وبعض المهتمين بالنشر

والشأن الثقافي.

وألقى رئيس اللجنة التسييرية للهيئة كلمة، أكد فيها تقدير الهيئة

واهتمامها بمثل هذه المناسبات بشعارها \" ثقافتنا تجمعنا\"، وتقديراً لهذا

اليوم العالمي للكتاب نحتفي به تأكيداً منا على قيمته التاريخية الكبيرة

في المجتمع، وأضاف أن الهيئة العامة للثقافة تتبنى إستراتيجية عمل نحو

دعم وتشجيع اقلام الأدباء والكتاب والدفع بهم نحو ساحات الابداع والتألق

آخذين على عاتقنا نشر ثقافة التسامح والإخاء ونبذ العنف والخلاف والتوجه

نحو وحدة الوطن والمصالحة الوطنية وذلك بدعمنا التام لكل المثقفين في

ليبيا الحبيبة من مختلف مدننا وقرائنا.

وفي ختام كلمته حث رئيس الهيئة كل الأقلام الليبية لتقديم ما تجود به

قرائحهم الأدبية لطباعتها والاحتفاء بها دعماً من الهيئة لهذه الابداعات،

وتحملها للمسئوولية الوطنية كرعاة دائمين لإرث الأدباء والمثقفين.

وقدم الدكتور \" جمعة الزريقي \" محاضرة حول \" الحماية القانونية

لحقوق المؤلف وفقاً للتشريع الليبي.

كما ألقى الشاعر \" رضا جبران \" قصيدة شعرية حول الكتاب .

واختتمت هذه الأحتفالية بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين، و

تقديم وتوقيع كتاب “أسطورة البحر” للكاتبة الدكتورة \" فريدة المصري\" .

كما صاحب الاحتفالية الثقافية معرضاً لإصدارات الهيئة العامة

للثقافة، ومعرض فني للوحات التشكيلية للفنانة ناجية إبراهيم أستادة الرسم

الفني.





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