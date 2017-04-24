قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين من قرية مركة بمحافظة جنين.الإثنين ، 24-04-2017 - 10:13:00

جنين 24 ابريل 2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين شابين من قرية "مركة" وداهمت قرى وبلدات بمحافظة جنين ، وشنت حملة تفتيش فيها. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) عن مصدر أمني قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بعد اقتحام قرية مركة ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما. كما داهمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال قرى وبلدات صانور، والزبابدة، ومسلية، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة دون أن يبلغ عن اعتقالات . .. ( وال ) ..

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .
اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.
تواصل فعاليات التظاهرة الثقافية بالمرج .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا