قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين من قرية مركة بمحافظة جنين.

جنين 24 ابريل 2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين شابين من قرية "مركة" وداهمت قرى وبلدات بمحافظة جنين ، وشنت حملة تفتيش فيها. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) عن مصدر أمني قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بعد اقتحام قرية مركة ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما. كما داهمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال قرى وبلدات صانور، والزبابدة، ومسلية، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة دون أن يبلغ عن اعتقالات . .. ( وال ) ..