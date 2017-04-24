مكتب رئاسة مجلس النواب تصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة للحوار السياسي .





طرابلس 24 أبريل2017 ( وال) - أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب القرار رقم

\" 2 \" لسنة 2017 والقاضي بتكشيل لجنة للحوارالسياسي .

ونصت المادة الاولي من هذا القرارعلى تشكيل لجنة للحوار السياسي

تتكون من \" 24 \" عضوا من اعضاء مجلس النواب برئاسة النائب

\" عبد السلام عبدا لله محمد نصية \" .

وكان مجلس النواب قد خول في جلسته التي عقدها الاسبوع الماضي مكتب

رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة الحوار السياسي بعد تراجعه عن تعليق

مشاركته في الحوار السياسي. ...( وال ) ...