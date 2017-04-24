مكتب رئاسة مجلس النواب تصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة للحوار السياسي .الإثنين ، 24-04-2017 - 09:19:00

مكتب رئاسة مجلس النواب تصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة للحوار السياسي . \n\nطرابلس 24 أبريل2017 ( وال) - أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب القرار رقم \n\" 2 \" لسنة 2017 والقاضي بتكشيل لجنة للحوارالسياسي .\n ونصت المادة الاولي من هذا القرارعلى تشكيل لجنة للحوار السياسي \nتتكون من \" 24 \" عضوا من اعضاء مجلس النواب برئاسة النائب \n\" عبد السلام عبدا لله محمد نصية \" . \n وكان مجلس النواب قد خول في جلسته التي عقدها الاسبوع الماضي مكتب \nرئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة الحوار السياسي بعد تراجعه عن تعليق \nمشاركته في الحوار السياسي. ...( وال ) ...

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