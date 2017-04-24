تسجيل أول إصابة بانفلونزا الطيور بمقاطعة جيلين في الصين.

بكين 24 ابريل 2017 (وال) - سجلت أول إصابة بانفلونزا الطيور "اتش7 ان9 " بمقاطعة "جيلين" بشمال شرقي الصين في سنة 2017. وأفادت لجنة الصحة وتنظيم الأسرة في المقاطعة أن المصاب رجل عمره 34 عاما من مدينة تونغهوا في حالة صحية حرجة ويتلقى علاجا في المستشفى . وتشيع الإصابة بانفلونزا الطيور "اتش7 ان9 " في موسمي الشتاء والربيع وتم تسجيل أول إصابة بشرية بالصين في مارس عام 2013. وذكر خبراء الوقاية ومكافحة الأمراض إن فيروس ''اتش7 ان9 ''لا ينتقل من شخص إلى أخر. وحث الخبراء الجمهور على تجنب التعامل مع الدواجن الميتة والحية وشراء منتجات الدواجن الحاصلة على شهادات الحجر الصحي. .. ( وال ) ..