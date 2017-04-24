روسيا تستعد لاطلاق اكبر غواصة نووية في العالم .

موسكو 24 ابريل 2017 (وال) - ذكرت مصادر اخبارية اليوم الاحد ان روسيا تستعد لاطلاق اكبر غواصة نووية في تاريخ البحرية الروسية والتي ستدخل الخدمة السنة المقبلة. وأوضحت المصادر أن الغواصة العملاقة تحمل 20 صاروخا عابرا للقارات ستدخل الخدمة العام المقبل وهي من طراز( k-139 بيلغورو) وتعتبر امتدادا للغواصات الروسية من طراز "اكولا" او القرش ، ويصل طولها الى 184 مترا وعرضها 30 مترا . واضاف المصادر ان هذه الغواصة يمكنها الابحار تحت الثلوج والبقاء في البحر مدة تصل الى 6 اشهر .. مشيرة إلى مواصفاتها تثير قلق الامريكيين خلال ادارتهم المتعاقبة. وتحمل الغواصة اسم (تايفون) او الاعصار كما لقبها حلف الناتو وصنفت من الغواصات الذرية الاستراتجية التي تعتبر في يومنا الراهن اكبر واقوى خواصة في العالم. وبحسب الخبراء العسكريين فان هذه الغواصة باستطاعتها محو نصف الولايات المتحدة الامريكية او اروبا باكملها عن وجه الارض في حالة اطلاق جميع صواريخها. .. ( وال ) ..