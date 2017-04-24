خفر السواحل التركي يحبط محاولة هجرة غير شرعية في بحر إيجه.

أنقرة 24 أبريل 2017 (وال) - أحبطت فرق خفر السواحل التركي الليلة الماضية محاولة 60 مهاجرا غير شرعي العبور إلى اليونان بطريقة غير قانونية قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد . وأفادت مصادر أمنية تركية أن قيادة خفر السواحل في إزمير رصدت محاولة هجرة غير شرعية انطلاقا من بلدة "تششمه" باتجاه الجزر اليونانية عبر زورق مطاطي ، وعلى إثر ذلك نفذت فرق تابعة للقيادة عملية في المنطقة ، وأوقفت 60 شخصا بينهم أطفال ونساء كانوا يستعدون للسفر إلى أوروبا مرورا ببحر إيجه. واضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل الموقوفين إلى إدارة الهجرة في الولاية بعد أن تم توفير أغذية وأغطية وملابس لهم. .. ( وال ) ..