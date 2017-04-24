انعقاد المُلتقى الثّاني للمُرشدات النّفسيات في بَنغازي .

بنغازي 24 أبريل 2017 ( وال ) - عقدت المرشدات النفسيات فى مدينة بنغازى ملتقاهن الثانى للوقوف على أخر التطورات والمستجدات الخاصة بتفعيل عمل الإرشاد النفسى والتى ستستهدف المؤسسات التعليمية فى مدينة بنغازى . ويعد هذا الملتقى بداية لانطلاق حملة "بنغازي تناديكم" والذي سيخصص الجزء الأول منها لتوعية وتثقيف الطلبة والطالبات على أسس التفكير المنطقي والعقلاني حتى لا يكونوا عرضة لتصديق أية شائعات أو خرافات. وسيتخلل هذه الحملة مجموعة من البرامج التنموية والتثقيفية ، التي تتعلق بتقدير الذات من أجل بناء وتكوين جيل واعٍ يمتلك شخصية سليمة تتسم بالطموح والإيجابية. ...(وال بنغازى)...