مسؤول امريكي يؤكد احترام بلاده لاتفاق استقبال المهاجرين المبرم مع استراليا.

كانبرا 24 أبريل 2017 (وال) - أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن بلاده تحترم الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما لاستقبال حوالي 1200 مهاجر من مراكز احتجاز استرالية في الولايات المتحدة. وقال بنس - في تصريحات عقب عقد محادثات مع رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تورنبول أوردتها تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن بلاده تحترم الاتفاق المبرم غير أن هذا لا يعني بالضرورة أننا راضون عنه, مؤكدا أن واشنطن ستمضي قدما في تنفيذ الاتفاق. يشار إلى أن الاتفاق الذي أبرمته الإدارة الأمريكية السابقة يسمح بإعادة توطين ما يصل إلى 1250 لاجئا موجودين في مراكز احتجاز تديرها أستراليا في ناورو وبابوا غينيا الجديدة. وفي المقابل ستستقبل أستراليا لاجئين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بأنه الأسوء خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول في فبراير الماضي. ... (وال) ...