بطولة الأهلي الودية : الأهلي يفوز على النصر والتعادل بين الأخضر والسويحلي.

طرابلس 23 أبريل 2017 (وال)- أقيمت عصر اليوم الأحد بملعب طرابلس الدولي مباريات الجولة الثانية من بطولة الأهلي الودية الثانية والتي يشارك فيها خمسة فرق من الدوري الممتاز. المباراة الأولى جمعت فريقي الاخضر والسويحلي وانتهت بالتعادل السلبي ليضيف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح الاخضر برصيد أربع نقاط والسويحلي نقطتين من مباراتين. أما المباراة الثانية فجمعت أهلي طرابلس مستضيف البطولة مع فريق النصر وانتهت بفوز أهلي طرابلس بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد. ومع انتهاء الجولة الثانية من هذه البطولة يتصدر الأخضر الترتيب بأربع نقاط ، ثم أهلي طرابلس ثلاث نقاط ، والسويحلي نقطتين من مباراتين، والمدينة نقطة واحدة من مباراة واحدة، والنصر بدون نقاط من مباراة واحدة. ...(وال)...