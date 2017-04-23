رئاسة مجلس النواب تصدر قرارا بتشكيل لجنة الحوار السياسي .الأحد ، 23-04-2017 - 20:33:00

رئاسة مجلس النواب تصدر قرارا بتشكيل لجنة الحوار السياسي .طبرق 23 أبريل 2017 ( وال ) - أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، قرار بتشكيل لجنة الحوار السياسي ، والذي أقر فيه أسماء لجنة الـــــ ( 24 ) التي ستمثل المجلس في الحوار السياسي .\\nوشدد القرار رقم ( 2 ) لسنة 2017 في مادته الاولى على تشكيل اللجنة من رئيس و ( 23 ) عضو .\\nفيما نصت مادته الثانية على ضرورة أن تتقيد اللجنة بما سماه \\\" ثوابت الحوار السياسي المنصوص عليها بموجب قرار مجلس النواب رقم (4) لسنة 2017 \\\".\\n\\n... ( وال )...

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