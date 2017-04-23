احتفالية بالمركز الثقافي نسمة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

نسمة 23 أبريل 2017 (وال) - أقيمت بالمركز الثقافي ببلدية نسمة صباح اليوم الأحد احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. وحضر الاحتفالية التي أقيمت بالمناسبة أعضاء المجلس البلدي نسمة ورئيس وعدد من أعضاء مؤسسة قبلة الأمل الخيرية بنسمة وموظفو قطاع الثقافة والكتاب والشعراء وطلبة المدارس والمهتمين بالكتاب. وألقيت خلال الاحتفالية العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية الكتاب كمصدر دائم للمعرفة، مشددين على ضرورة المحافظة على حقوق الملكية للكتب وحقوق المؤلفين. ..(وال)..