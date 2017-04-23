اختتام دورة تدريبية بالخمس حول حماية وتعزيز حقوق المهاجرين.

الخمس 23 أبريل 2017 (وال) - اختتمت بقاعة بشير السعداوي مدينة الخمس فعاليات الدورة التدريبية الأولى التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة حول حماية وتعزيز حقوق المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء. واستهدفت الموظفين بجهاز الهجرة غير شرعية بالخمس التابع لوزارة الداخلية، حيث قدم عدد من المتخصصين في المنظمة الدولية للهجرة محاضرات وتدريبات حول الاجراءات المتعلقة بحماية المهاجرين وكيفية التعامل معهم وتوفير احتياجاتهم ومنع انتشار الأوبئة والأمراض بينهم. وقال المقدم محمود برفاد رئيس مكتب التحري بجهاز الهجرة غير شرعية بالخمس، لوكالة الأنباء الليبية، إن الهدف من الدورة يأتي للرفع من كفاءة أعضاء جهاز الهجرة غير الشرعية وتدريبهم في مجال تعاملهم مع المهاجرين. يشار إلى أن الدورة تأتي ضمن برنامج أطلقته المنظمة الدولية للهجرة بليبيا في شهر مارس الماضي لتدريب موظفي مراكز ايواء المهاجرين غير الشرعيين حول كيفية التعامل مع المهاجرين واحترام حقوقهم الإنسانية في عدد من المدن والمناطق بغرب ليبيا. ..(وال)..