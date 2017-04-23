مقتل عنصر من منظمة الامن والتعاون في اوروبا في انفجار لغم بشرق اوكرانيا.

كييف 23 أبريل 2017 (وال) - اعلنت منظمة الامن والتعاون في اوروبا اليوم الاحد ان احد عناصرها قتل بانفجار لغم لدى عبور دورية تابعة لها في شرق اوكرانيا الذي يسيطر عليه الانفصاليون. وهذه أول خسارة لبعثة المراقبة الخاصة التابعة للمنظمة منذ اندلاع الحرب في اوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات. وتبادلت حكومة كييف والانفصاليون الاتهامات بشأن الحادث الذي يعتبر من الاكثر حساسية دبلوماسيا منذ اندلاع الحرب. ووقع الحادث في قرية بريشيب في منطقة لوغانسك التي يسيطر عليها المتمردون الذين تدعمهم موسكو. ويتألف فريق المنظمة الذي يضم 600 عنصر منتشرين في شرق اوكرانيا من بعثة مستقلة تقتصر مهمتها على المراقبة في منطقة النزاع وتقديم تقارير يومية عن القتال. وواجهت البعثة انتقادات من الطرفين المتحاربين.