وزير المالية السعودي: 6.

93 مليار دولار عجز الميزانية في الربع الأول. الرياض 23 أبريل 2017 (وال) -قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن نتائج الربع الأول لعام 2017 لأداء الميزانية العامة للدولة تُظهر أن العجز بلغ 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار). وأضاف الجدعان في بيان صحفي اليوم الأحد، أن التوقعات كانت تشير إلى عجز يبلغ 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)، إلا أن التراجع جاء بدعم من نمو الإيرادات، وتراجع المصروفات. وسجلت الحكومة نجاحاً في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، من خلال خفض قدره 80 مليار ريال (21.33 مليار دولار) في العام الماضي، و17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) في العام الحالي، بحسب البيان. وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).‏‎