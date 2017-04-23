تمويل دولي بقيمة مليار دولار لمشاريع خاصة باللاجئين السوريين في الأردن ولبنان.

عمان 23 أبريل 2017 (وال)- أعلن البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر عن تمويل ثلاثة مشاريع جديدة في الاردن ولبنان لمساندة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة ليصل إجمالي ما قدمه البرنامج من موارد تمويلية إلى مليار دولار. وافاد بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية ان المشاريع الجديدة هذه تهدف إلى تحسين حياة اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم بتوسيع خدمات الصحة العامة في الأردن ولبنان بالإضافة إلى العمل على تقوية وتدعيم البنية التحتية لشبكات مياه الصرف الصحي في الأردن. حسب البيان فقد اعتمد البرنامج العالمي خلال العام الماضي حوالي 200 مليون دولار من المنح ليتم الاستفادة مما تمثل قيمته خمسة أضعاف المبلغ المذكور سابقا كتمويل ميسر لسبعة مشروعات في الأردن ولبنان. وجاءت الموافقة على أحدث تمويل في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للبرنامج الذي عقد يوم الخميس الماضي على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي.