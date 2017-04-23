مقتل وإصابة 60 مسلحا حوثيا في غارات للتحالف على محافظة صعدة باليمن.

عدن(اليمن) 23 أبريل 2017 (وال) - نفذ طيران التحالف غارات على مواقع المسلحين الحوثيين و حلفائه من أنصار الرئيس السابق المخلوع علي عبدالله صالح في طريق البقع بمحافظة صعدة في شمال اليمن, ما أسفر عن مقتل وإصابة 60 عنصرا حوثيا. وذكرت مصادر محلية يمنية اليوم الأحد " أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ستين عنصرا وتدمير عدد من الأليات والأسلحة التي كانت في طريقها لتعزيز عناصر المسلحين في البقع ". وفي سياق متصل, أفادت المصادر أيضا بسيطرة الجيش اليمني على جبال سلاطح شرق مدينة البقع بالكامل إثر هجوم مباغت على مواقع الحوثيين في تلك الجبال, مضيفة أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات العناصر من المسلحين وفرار العديد منهم بالإضافة للسيطرة على كميات من الأسلحة والذخائر.