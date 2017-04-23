رئيس المجلس الرئاسي يشيد بنتائج حملة مكافحة تهريب الوقود والمحروقات.

طرابلس 23 أبريل 2017 (وال) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأحد، بطرابلس مع رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي. واستعرض الهجرسي خلال الاجتماع العمليات التي قامت اللجنة بتنفيذها بدعم من القوات البحرية والقوات الجوية بملاحقة ناقلات التهريب في البحر، وشاحنات الوقود المهرب عن طريق البر . وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بنتائج حملة مكافحة تهريب الوقود والمحروقات، مطالبا اللجنة باستمرار عملها وتكثيف جهود مكافحة التهريب بكافة أنواعه وأساليبه وحتى القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي تستنزف ثروات الليبيين. وأكد السراج أن المجلس الرئاسي سيوسع نطاق حملة مكافحة تهريب الوقود لتشمل كافة أنواع التهريب بجميع المنافذ الليبية، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق أهدافها في سبيل وقف استنزاف السلع الأساسية والقضاء على غلاء الأسعار والمتاجرة برزق الليبيين. من جهته أعرب رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز عن شكره وتقديره للمجلس الرئاسي على دعمه لحملة مكافحة تهريب الوقود والمحروقات من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الليبيين. ..(وال)..